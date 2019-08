Lista da Forbes elenca The Rock como ator mais bem pago do mundo

Mais uma vez Dwayne "The Rock" Johnson saiu no lucro. Literalmente. De acordo com a tradicional lista da Forbes, o astro de "Jumanji" lidera a lista dos atores mais bem pagos em 2019 com um ganho de US$ 89,4 milhões.

Este ano o ex-lutador estrelou o sucesso de bilheteria "Hobbs & Shaw", derivado de "Velozes e Furiosos", e tem diversos outros projetos pela frente que podem deixá-lo na mesma posição, como a sequência de "Jumanji: Bem-vindo à Selva" e a sua aparição como Adão Negro, vilão do universo DC.

Por falar no mundo dos super-heróis, em época de "Vingadores: Ultimato", vários atores da Marvel ocuparam lugar na lista. Chris Hemsworth, o Thor, ficou em segundo lugar com US$ 76,4 milhões e Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, em terceiro com US$ 66 milhões. Chris Evans, o Capitão América, e Paul Rudd, o Homem-Formiga também entraram no ranking.

Veja a lista completa:

10. Will Smith

US$ 35 milhões

9. Paul Rudd

US$ 41 milhões

8. Chris Evans

US$ 43,5 milhões

6. Adam Sandler (empatado)

US$ 57 milhões

6. Bradley Cooper (empatado)

US$ 57 milhões

5. Jackie Chan

US$ 58 milhões

4. Akshay Kumar

US$ 65 milhões

3. Robert Downey Jr.

US$ 66 milhões

2. Chris Hemsworth

US$ 76,4 milhões

1. Dwayne Johnson

US$89.4 million