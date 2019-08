Grey's Anatomy: Atriz revela como fim tenso da 15ª temporada será resolvido nos novos episódios

A 15ª temporada de “Grey's Anatomy” terminou de forma tensa para muitos personagens, que passam por dilemas delicados e que podem influenciar em toda a série. Pensando nisso, a atriz Kim Raver, que dá vida a Teddy, revelou como os novos episódios irão resolver estas questões.

“É a essência de Grey's com muitas respostas, muitas perguntas, muito humor, algumas lágrimas e é só o começo. (…) Essa é a genialidade de Krista Vernoff, que ela vai juntar todas essas peças e também é divertido. Você tem que explodir a grandeza para encontrar as joias”, explicou ao ET Online.

Reprodução / ABC

Kim também prometeu aos fãs que o início da temporada já mostrará “todas as coisas que amamos em Grey's Anatomy, todas no primeiro episódio”.

"Esta temporada vai ser preenchida com tantas coisas que amamos em Grey's, você vai estar rindo e chorando ao mesmo tempo. É esta sensação. (…) Desde a primeira mesa [leitura coletiva do roteiro dos episódios] você pode dizer que vai ser uma temporada realmente incrível”, disse a atriz alegre e sorrindo.

A estreia da 16ª temporada acontece em 26 de setembro nos Estados Unidos.