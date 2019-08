Veja quais filmes entram em cartaz nos cinemas nesta quinta-feira

Confira os filmes que entraram em cartaz nas salas de cinema em São Paulo nesta quinta-feira (22):

Uma Noite não é Nada

Drama. De Alain Fresnot. Com Paulo Betti, Cláudia Mello, Fernanda Vianna.

Um decadente professor de física acaba se apaixonando por uma de suas alunas, bem mais jovem, emocionalmente perturbada e soropositiva. Logo a coisa se torna séria, fazendo com que ele comece a arriscar seu casamento.

Os Brinquedos Mágicos

Animação. De Gary Wang. Com Hung Huang, Ji Guanlin e Ling Zhao.

Nathan é um bonequinho de argila feito para a coleção de chá de um tradicional mestre chinês, o único que não muda de cor quando o chá é despejado. Por isso, é muito zombado pela turma, mas agarra a chance de ir para o futuro descobrir o mistério.

Socorro! Virei uma Garota

Comédia. De Leandro Nero. Com Thati Lopes, Manu Gavassi e Leo Bahia.

Júlio é invisível para os colegas. Depois de ser publicamente humilhado em uma excursão, deseja ser a pessoa mais popular da escola, e acorda, de fato, na pele da pessoa mais popular da escola: a garota Júlia.

Brinquedo Assassino

Terror. De Lars Klevberg. Com Gabriel Bateman, Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry.

Karen presenteia o filho Andy com um boneco Buddi defeituoso, o que gera fatos estranhos e logo o brinquedo se torna um assassino. Remake do clássico de horror de 1988.