De Férias Com o Ex com famosos terá Hana do BBB, Leo Picon e quatro antigos participantes

Em 2019, a MTV produziu duas edições do reality show "De Férias com o Ex", carro-chefe de sua programação com um mix de pegação e brigas homéricas. A próxima temporada, que está sendo gravada em Trancoso, na Bahia, e estreia em outubro, contará apenas com nomes já conhecidos (ou nem tanto assim) do público. Nesta quinta-feira (22), a emissora divulgou os nomes dos 12 participantes que 'estreiam' a casa.

Bem, quem curte realities em geral e esse em específico, não está lá muito perdido. Gui Araújo, um dos participantes mais populares da primeira edição, exibida em 2016, volta. Em seu 'ano', ele conheceu e começou a namorar com Gabi Brandt, hoje casada com Saulo Pôncio.

Retornam também Lipe Ribeiro e Any Borges, ambos da terceira edição, exibida em 2018, e Stefani Bays, da quarta temporada, exibida até julho. Lipe, que começou a namorar Yasmin Burihan durante o programa, foi acusado de ter terminado o relacionamento para voltar à TV.

A carioca Hana Khalil, que participou do "Big Brother Brasil" deste ano, também volta a um confinamento. Leo Picon, influenciador digital e amigo próximo de Gui Araújo, é outro nome. Representando os cantores, vem MC Rebecca.

Completam a lista Túlio Rocha, Cinthia Cruz, Fábio Beltrão, Rafaela Porto e Flávio Nakagima. Pabllo Vittar e Vitor Kley farão participações especiais.

O formato do reality show é britânico e mostra, a cada episódio, a chegada de um novo ex dos participantes que já estão na casa.