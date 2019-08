Dani Bolina 'dedura' homens casados que passam cantadas pelo Instagram

A modelo Dani Bolina resolveu começar a responder a cantadas e comentários grosseiros que costuma receber em seu perfil do Instagram de maneira inusitada.

Recentemente, ela reparou que um homem casado escreveu "Te dar um pega forte, você vai adorar, você é uma delícia". Dani não deixou barato e marcou a mulher do rapaz no comentário que ele fez. "Achei um comentário agressivo. Sempre excluo e bloqueio esse tipo de comentário. Mas fiz a minha parte que foi mostrar para a mulher dele que ele não é o cara bom que ela acha que é. Aí vai dela se vai continuar com ele", afirmou a modelo.

Segundo Dani, ela não faz isso apenas com comentários públicos. Os homens que mandam cantadas inbox também são expostos. "Sempre que recebo esse tipo de comentário por direct, printo e mando para a mulher", contou. A modelo acredita que deveria existir sororidade nessas situações. "Se as mulheres se unissem por metade das coisas que acontecem em relação à traição, homem filha da p…, não iria existir".