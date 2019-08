Chucky ressurge como robô inteligente em novo 'Brinquedo Assassino'

Um dos personagens de maior sucesso dos filmes de terror está de volta à tela grande em “Brinquedo Assassino”. A produção, releitura do primeiro título com o personagem, criado por Don Mancini e dirigido por Tom Holland em 1988, apresenta Chucky, o infame boneco matador, depois de algumas modificações para trazê-lo à atualidade.

Com a evolução tecnológica, o diretor Lars Klevberg (“Morte Instantânea”) elaborou uma adaptação em tom divertido e irônico. Isto significa que, se na primeira abordagem o caricato boneco ruivo era empossado pelo espírito de um assassino em série, aqui, é a internet das coisas e a inteligência artificial que o transformam numa ameaça.

Leia mais:

Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie estrelam tenso teaser de O Escândalo

Ator de ‘Stranger Things’ faz selfie e foto tem quase três milhões de curtidas

O elenco é protagonizado por Gabriel Bateman (“Annabelle”), Aubrey Plaza (“Parks and Recreation”) e Brian Tyree Henry (“Se a Rua Beale Falasse”). No longa, o brinquedo faz parte da linha de bonecos Buddi, produzidos pela Kaslan Corporation, empresa que investe cada vez mais em tecnologias inteligentes.

Imagem Filmes/Divulgação

Essa nova versão conta com diversas atualizações, entre elas, a capacidade de se conectar a outros dispositivos eletrônicos, como aparelhos celulares, drones e carros automáticos. Assim, ele tem suas ações potencializadas, sendo capaz de usar qualquer coisa ao alcance para aterrorizar e matar.

Fatos estranhos começam a ocorrer pela vizinhança quando Karen (Aubrey Plaza) presenteia seu filho, Andy (Gabriel Bateman), com um boneco Buddi. O mais assustador é que Chucky surge como apenas um exemplar defeituoso, que pratica o mal por achar que está, na real, protegendo seu dono.

Imagem Filmes/Divulgação

Mark Hamill é quem dá voz ao boneco. Aclamado por seu papel como Luke Skywalker na trilogia original de “Star Wars”, o ator se consagrou também como dublador, no ano de 1993, ao emprestar voz ao Coringa de “Batman: The Animated Series”.

“Brinquedo Assassino” conta ainda com David Lewis (“O Homem de Aço”), Ty Consiglio (“Extraordinário”) e Zahra Anderson (“iZombie”). Além desta nova versão e do clássico de 1988, a saga de Chucky já foi desenrolada em outros filmes: “Brinquedo Assassino 2” (1990), “Brinquedo Assassino 3” (1991), “A Noiva de Chucky” (1998), “O Filho de Chucky” (2004), “A Maldição de Chucky” (2013) e “O Culto de Chucky” (2017). Tá pouco? Então aguarde, que em 2020 será lançada a série de TV “Chucky”, com direito ao retorno do ator Brad Dourif, que interpretou o psicopata nos títulos anteriores da franquia.