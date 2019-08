Arnold Schwarzenegger confirma conversas sobre possível novo filme de Conan

Os boatos de um novo filme do Conan com Arnold Schwarzenegger são antigos, mas parece que a luz no fim do túnel não é ilusão. O ator publicou no perfil do Instagram uma foto com John Milius, o diretor do primeiro longa-metragem do personagem nos cinemas, "Conan, o Bárbaro", e confirmou conversas sobre um novo projeto.

"Sim, eu falei com ele sobre o roteiro dele de Rei Conan", confessou o astro em encontro com o cineasta na Comic Con do Vale do Silício. O ex-fisiculturista já viveu o Cimério criado por Robert Erwin Howard em duas ocasiões: "Conan, o Bárbaro" (1982) e Conan, o Destruidor" (1984).

Ele participou também de "Red Sonja" (1985), personagem que faz parte do universo do Cimério. Teoricamente, ele interpreta Conan na produção, mas por conta de direitos autorais o papel teve várias alterações, inclusive o nome.

A tentativa frustrada do retorno de Conan aos cinemas com o longa-metragem protagonizado por Jason Momoa em 2011 deixou no ar a torcida por uma volta de Schwarzenegger. A sugestão de que o guerreiro se tornaria rei no filme de 1982 aumenta ainda mais os rumores.

Outra grande franquia do ator que contará com a sua volta é "Exterminador do Futuro", em que ele viverá o ciborgue novamente.