Anitta diz que agropecuária é câncer para a natureza: 'Pode tentar me matar, não tô nem aí'

Anitta foi uma das famosas a denunciar as queimadas que ocorrem há dias na Amazônia e comentou as ameaças que ambientalistas sofrem. Em seu Instagram, ela postou uma sequência de Stories em que critica as práticas da agropecuária.

Ela disse que não se sente intimidada em perder contratos ou ser ameaçada também, a exemplo dos ecologistas que denunciam o desmatamento há anos. "Eu estou cagando e andando para quem está afim de me silenciar. Estou preocupada mesmo em usar minha rede de comunicação, que tenho 40,5 milhões para explicar para quem não entende os termos", disse a cantora.

"Se vier algum matador de aluguel tentar me matar porque eu estou me metendo e e falando para não sei quantas milhões de pessoas, que essa agropecuária precisa mudar, e que é um câncer para a nossa natureza, pode vir. Eu não tô nem ai. E eu ainda venho depois como alma penada puxar o pé de vocês. Estou super preparada para isso. Pode mandar ameaça e xingar, não estou me preocupando no momento", disse