Sony explica falta de acordo com a Disney sobre próximos filmes do Homem-Aranha

Após o anúncio do site Deadline de que Kevin Feige não produziria mais os filmes do Homem-Aranha, a Sony se pronunciou no Twitter nesta quarta-feira (21) sobre não ter chegado a um acordo com a Disney/Marvel.

A empresa que detém os direitos do Teioso desmentiu o seguimento das conversas feitas com a companhia responsável por "Vingadores: Ultimato". "Muitas das notícias de hoje sobre Homem-Aranha têm descaracterizado as recentes discussões sobre o envolvimento de Kevin Feige na franquia. Estamos decepcionados, mas respeitamos a decisão da Disney de não ter ele como principal produtor do nosso próximo filme live-action do Homem-Aranha", afirma o comunicado da Sony.

Inicialmente, o motivo divulgado pelas fontes do Deadline pelo qual a parceria não foi renovada é de que a Disney teria pedido para dividir os lucros dos longas do Cabeça de Teia em 50% para cada, pois no começo recebia 5% da bilheteria. A Sony teria recusado a proposta.

Apesar do fim da união das empresas, a detentora do Homem-Aranha elogiou Feige e a Marvel. "Esperamos que isso mude no futuro, mas entendemos que muitas das responsabilidades que a Disney deu para ele – incluindo as novas propriedades da Marvel – não lhe dão tempo para trabalhar em propriedades que não são deles. Kevin é incrível e somos gratos por sua ajuda e orientação e prezamos o caminho que ele nos ajudou a encontrar e que continuaremos a seguir", termina o comunicado.

Fica a grande dúvida do que acontecerá com o personagem agora, pois Tom Holland e o diretor Jon Watts teriam contrato para mais dois projetos do Amigão da Vizinhança. Em teoria, devido à situação, os filmes não pertenceriam ao universo cinematográfico da Marvel.

A última aparição do Homem-Aranha nas telonas foi em "Longe de Casa", que rendeu US$ 1,109 bilhão mundialmente.