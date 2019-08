Gustavo Mioto e Thaynara OG terminam namoro

Após um ano e dois meses de namoro, a influenciadora digital Thaynara OG, 27 anos, se separou do sertanejo Gustavo Mioto, 22. Segundo reportagem do site de Hugo Gloss, ambos confirmaram o término "de comum acordo e sem ressentimentos".

O término teria ocorrido durante o fim de semana, quando a maranhense, que também é contratada do Canal GNT, participou do especial Criança Esperança.

Na semana passada, a influenciadora falou sobre o namoro ao site Gshow, inclusive sobre planos para o futuro. "A gente conversa sobre isso, como qualquer casal. Falamos sobre o futuro, da vontade de ter um filho, de morar no lugar tal, mas sempre colocando como algo distante. No tempo certo, a gente vai desacelerar e dar prioridade para outras coisas. Ninguém está com pressa. A ideia é aproveitar o namoro, curtir a companhia viajar bastante, para depois pensar nisso", disse ela.

A ideia era comemorar o primeiro ano de namoro com uma viagem romântica. Mas o cantor paulista deve gravar DVD no mesmo período. Eles iriam se encontrar para falar sobre o assunto, mas o relacionamento terminou antes disso.