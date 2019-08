Grey's Anatomy: Primeiro teaser da 16ª temporada é divulgado, mas deixa mistério importante de fora

O fim da última temporada de “Grey's Anatomy” deixou muitos personagens por um fio. No entanto, as coisas podem continuar delicadas no ínicio da 16ª entrega do drama médico da ABC.

No novo teaser, vemos DeLuca na prisão por causa de Meredith, que decide se entregar e arcar com as consequências dos seus atos. Enquanto isso, Jo retorna à unidade psiquiátrica para se tratar após os eventos traumáticos que viveu. Já Amelia aparece com uma expressão intrigante ao ver Owen e Teddy, com seu bebê.

O vídeo, no entanto, não abordou nada sobre o desaparecimento de Jackson, um dos mistérios angustiantes do episódio final da 15ª temporada.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a showrunner Krista Vernoff disse que o final aberto de Jackson foi intencional e o objetivo era criar debates e questionamentos entre os fãs.

“Foi uma decisão criativa. Quero que as pessoas conversem durante todo o verão [que são os meses de junho, julho e agosto nos Estados Unidos] e fiquem imaginando o que aconteceu com ele. Nós ainda não planejamos isso ”, revelou antes do início das gravações dos novos episódios.

A nova temporada de "Grey's Anatomy" estreia em 26 de setembro nos Estados Unidos!