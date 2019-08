Curta Kinoforum comemora longa vida em São Paulo com 30ª edição

Onde você estava em 1989? A produtora cultural Zita Carvalhosa criava e dirigia, há 30 anos, a estreia do primeiro Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo, o Curta Kinoforum, que se tornou referência do formato no país, tendo acompanhado todas as transformações da película à realidade virtual.

Em mais uma edição gratuita, o evento estreia com 324 filmes de 53 países, quatro games, e vai até 1º de setembro. A programação ocupa a Cinemateca Brasileira, CineSesc, MIS, Itaú Augusta, CCSP, Cine Olido, Cinusp e os CEUs Perus, Caminho do Mar e Vila Atlântica.

Leia mais:

Com cerca de 300 artistas, feira SP-Foto chega à 13ª edição

Previsão do Tempo: chuva perde força, mas frio permanece na quarta-feira em SP

Mais informações no site do evento.