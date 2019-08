Nova comédia da Netflix, 'Otherhood' retrata relação entre mães e filhos adultos

A nova comédia da Netflix, “Otherhood”, protagonizada por Patricia Arquette, Felicity Huffman e Angela Bassett, é focada nas complicadas relações que as mães podem ter, ou não, com seus filhos adultos. Mas o comovente longa-metragem não se reduz a isso, explorando, principalmente, a segunda fase da maternidade.

Ou seja, aquilo que acontece depois que os filhos já não precisam mais das mães para lhes preparar o almoço, levar à escola e resolver os seus problemas cotidianos. O que as mulheres da história descobrem é que, com os filhos independentes, agora quem necessita de ajuda são elas.

Leia mais:

Curta Kinoforum comemora longa vida em São Paulo com 30ª edição

Com cerca de 300 artistas, feira SP-Foto chega à 13ª edição

“Otherhood” retrata a profunda amizade entre as mães trabalhadoras Gillian (Arquette), Carol (Bassett) e Helen (Huffman). Após o desprezo de seus filhos no Dia das Mães, as três amigas decidem embarcar em viagem de carro para fazer uma emboscada materna e, assim, verificar como eles estão. Talvez, também para experimentar um pouco de aventura em suas vidas.

Por ser mãe, Arquette conta que entende o desejo inato de Gillian de simplesmente querer ver o filho. “Acho que ela está preocupada. Não é só que esteja chateada por ele não ter ligado”, disse em entrevista ao Metro Jornal. “É seu instinto maternal que a impulsiona”.

Embora o filme seja alegre, leve e muito engraçado, também traz mensagens subjacentes que poderiam soar verdadeiras para qualquer mãe. “Otherhood”, enquanto comédia, é uma façanha hilária, destacada pelo incrível time de talentos, a direção de Cindy Chupack e uma história muito boa. Mas, embora na superfície o roteiro pareça seguir os clichês do gênero, a frágil relação que os filhos adultos e seus pais podem ter é posta em debate.