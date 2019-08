Com Daniel Craig, 25º filme de James Bond tem título revelado

O título do 25º filme de James Bond foi revelado. O anúncio realizado pelos produtores nas redes sociais contou com um vídeo – em que Daniel Craig aparece – onde é mostrado o nome do longa: "007: No Time To Die" (em tradução livre, "007: Sem Tempo Para Morrer").

Além do retorno de Craig no papel do agente secreto, velhos conhecidos como Ralph Fiennes, Lea Seydoux e Jeffrey Wright também voltam. Nem por isso novidades de peso não vão acontecer; Rami Malek (o Freddie Mercury de "Bohemian Rhapsody") e Ana de Armas ("Blade Runner 2049") são alguns dos nomes do elenco já anunciados.

Leia mais:

Ícone do feminismo negro, Angela Davis vem ao Brasil para palestras e debates

Com retorno de Keanu Reeves e Carrie Anne-Moss, ‘Matrix’ vai ganhar novo filme

Depois da saída de Danny Boyle da direção de "No Time To Die", o cargo foi ocupado por Cary Joji Fukunaga, responsável pela série "True Detective". O filme chega aos cinemas do Reino Unido no dia 3 de abril de 2020 e no dia 8 do mesmo mês nos Estados Unidos.

Veja o vídeo do anúncio: