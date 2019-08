Com cerca de 300 artistas, feira SP-Foto chega à 13ª edição

A 13ª SP-Foto – Feira de Fotografia de São Paulo, abre nesta quarta-feira (21) com a proposta de estreitar vínculos entre as fotografias brasileira e internacional. Este ano, o panorama ocupa, até domingo (25), toda a área de eventos do Shopping JK Iguatemi, reunindo as principais galerias, museus e editoras atuantes no país.

Entre os 43 expositores, que colocam à venda e apreciação obras de 300 artistas, retornam as galerias Fortes D’Aloia & Gabriel, Mendes Wood DM, Vermelho, Mario Cohen, Silvia Cintra + Box 4, Luciana Caravello e Luciana Brito, além de casas especializadas em fotografia antiga, como Fólio, Utópica e MaPa. Estreiam Almeida e Dale e Leme/AD (São Paulo), Galeria Zielinsky (Barcelona), e LAMB Arts (Londres, São Paulo).

Leia mais:

Dramione?! Astros de Harry Potter aparecem juntinhos durante viagem à África do Sul

Claudia Leitte dá à luz sua terceira filha

Francesca Woodman, Rochelle Costi, Gordon Matta-Clark, Cinthia Marcelle, Miguel Rio Branco, Sebastião Salgado, Luiz Braga e Mauro Restiffe são alguns destaques. O evento intensifica o interesse internacional pela fotografia brasileira convidando sete especialistas estrangeiras ligadas a instituições renomadas.

Já as curadoras Margot Norton (New Museum, EUA), Barbara Tannenbaum (Cleveland Museum, EUA) e Julieta González (Jumex, México) participam do programa Talks & Meet the Artists desta edição.

Serviço

JK Iguatemi – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041. Hoje: 17h às 21h. Qui. a sáb.: 14h às 21h. Dom.: 14h às 20h. Até 25/8. Grátis.