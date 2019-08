Xbox terá estande enorme na BGS 2019; veja atrações confirmadas

A BGS (Brasil Game Show), maior feira de videogames da América Latina, confirmou nesta semana (20) a presença de uma das maiores e mais aguardadas marcas da indústria na sua 12ª edição: Xbox. O evento ocorre entre os dias 9 e 13 de outubro na Expo Center Norte.

O Xbox ocupará um estande de 1 mil m², com atividades e uma área com diversos consoles para os visitantes testarem os jogos do console Xbox One. Os títulos disponíveis e a programação especial da marca, pertencente à Microsoft, devem ser divulgados em breve.

Outras grandes empresas também já confirmaram a presença na BGS 2019, como Epic Games (desenvolvedora de Fortnite), Logitech (acessórios para PC gaming) e YouTube. Serão 400 estandes, além de campeonatos de E-Sports, presença de estúdios nacionais e espaços para cosplay.

Entre os convidados desta edição estão Charles Martinet, dublador do icônico Mario, da Nintendo, Hidetaka Miyazaki, diretor de “Sekiro: Shadows Die Twice”, e John Romero, criador de “Doom”. A BGS tem ingressos no 5º lote até o dia 6 de setembro, com preços entre R$ 105 e R$ 649.