Vikings: Fãs afirmam que Ragnar está vivo em nova teoria, mas isso é realmente possível?

Este texto contém spoilers da quarta temporada!

A quarta temporada de “Vikings” foi marcada por um evento trágico que definiu um novo rumo para a série: a morte de Ragnar (Travis Fimmel). No entanto, fãs elaboraram uma teoria em que o protagonista da série continua vivo e pode voltar na sexta e última temporada.

No Reddit, fãs apontaram que Ragnar poderia ter sobrevivido à queda em uma cova repleta de cobras venenosas, após ter desenvolvido imunidade ao veneno das víboras.

O fato que embasa esta teoria é que na terceira temporada o viking demonstra uma fascinação por cobras, tendo um quarto repleto delas.

“Na temporada em que ele ataca Paris, vemos que ele tem uma casa cheia de cobras. Agora é possível que Ragnar lentamente tenha se tornado imune ao veneno de cobras e não tenha morrido no buraco?”, escreveu um fã.

De acordo com o portal Inquisitr, as sagas vikings revelam que o destino real de Ragnar Lothbrok foi a morte no fundo de um poço cheio de cobras, o que torna uma reviravolta desse fato algo pouco provável.

A fanpage autorizada Vikings France também tocou no assunto e escreveu que “Ragnar jamais voltará para a série”, revelando que esta é uma decisão de Fimmel, já que muitos papéis lhe foram negados porque o personagem icônico aderiu muito a sua pele e as pessoas têm grande dificuldade de vê-lo em outros trabalhos.