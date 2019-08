MasterChef Para Tudo: Francisco relembra final contra Pablo no Profissionais

Ana Paula Padrão comanda nesta terça-feira, 20, às 22h, mais um MasterChef Para Tudo na tela da Band. O programa vai mostrar os momentos mais marcantes do último episódio, que decidiu os dois finalistas da temporada.

Na primeira etapa, Eduardo Richard, Lorena Dayse e Rodrigo Massoni tiveram de enfrentar três Caixas Misteriosas. Escondidos em cada Caixa estavam ingredientes escolhidos pelos jurados Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça.

Lorena conquistou três pontos nessa etapa e foi direto à final; já Eduardo e Rodrigo se enfrentaram em uma prova que homenageou o filme A Festa de Babette. Para conquistar o último dólmã disponível, eles tiveram de cozinhar uma codorna no sarcófago.

Além dos melhores momentos do último episódio, o programa vai trazer Katleen Lacerda – participante da quinta temporada do MasterChef Brasil – para reproduzir uma receita que se destacou. O MasterChef Para Tudo ainda relembra a final entre Francisco Pinheiro e Pablo Oazen, da segunda temporada de MasterChef Profissionais.

O vice-campeão vai mostrar também os bastidores de um evento gastronômico. Para completar, a atração vai até Maceió para conhecer um pouco da rotina de Paulo Quintella, participante carismático da terceira temporada de cozinheiros profissionais.

O MasterChef Para Tudo vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones), mostrando cenas inéditas, receitas, curiosidades e bastidores do talent show exibido aos domingos, às 20h.