Ingressos do Metallica estão à venda; meet and greet no Brasil chega a quase R$ 10 mil

As vendas dos ingressos para a turnê do Metallica no Brasil em 2020 começaram nesta semana. Nesta terça (20) e quarta-feira (21), apenas clientes com cartões Elo podem comprar as entradas. As vendas para o público em geral começam na quinta-feira (22), às 10h. A banda californiana de thrash metal faz quatro shows em abril do ano que vem.

Leia mais:

MasterChef Para Tudo: Francisco relembra final contra Pablo no Profissionais

Em São Paulo, o Metallica toca em 25 de abril. Outros shows ocorrem em Porto Alegre (21 de abril), Curitiba (23 de abril) e Belo Horizonte (27 de abril), todos com abertura das bandas Ego Kill Talent e Greeta Von Fleet.

O show paulistano será no Estádio do Morumbi, com preços que variam de R$ 145 (meia-entrada para arquibancada 2 a R$ 780 (pista premium inteira). A compra pode ser feita no site da Eventim ou bilheterias oficiais.

No entanto, a Cid Entertainment está vendendo pacotes especiais que podem dar direito a encontrar a banda nos bastidores e tirar aquela foto para as redes sociais. A opção mais cara custa R$ 9.900 e dá direito a ingresso na pista premium, fila preferencial, meet and greet, jantar e drinques, camiseta, pôster e visitação à mostra Memory Remains. Há ainda pacotes mais em conta. Veja no site.

Informações sobre o show do Metallica em São Paulo:

Data: 25 de abril de 2020 (sábado)

Abertura dos Portões: 17h

Horário do show do Ego Kill Talent: 18h30

Horário do show do Greta Van Fleet: 19h30

Horário do show do Metallica: 21h

Local: Estádio do Morumbi

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo – SP

Ingressos: Pista Premium (R$ 780 inteira, R$ 390 meia), pista (R$ 420 inteira, R$ 210 meia), Arquibancadas 1, 3 e 4 (R$ 320 inteira, R$ 160 meia), Arquibancada 2 (R$ 290 inteira, R$ 145 meia), Cadeiras Superiores (R$ 480 inteira, R$ 240 meia), Inferiores (R$ 460 inteira, R$ 230 meia).

Classificação etária: 8 a 14 anos acompanhados de responsável legal. Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores de 8 anos não terão acesso ao evento.

Bilheteria oficial: Estádio do Morumbi – Bilheteria 5 – Portão 15A, Praça Roberto Gomes Pedrosa – Morumbi, São Paulo/SP

Horários de funcionamento: Terça-feira a domingo das 10h às 18h | Não há funcionamento em feriados..