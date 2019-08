Inédita no Brasil, retrospectiva 'Man Ray em Paris' estreia no CCBB

Man Ray, multifacetado expoente do movimento surrealista, foi um dos maiores artistas visuais do início do século 20. Quase 130 anos após seu nascimento, São Paulo recebe a exposição inédita “Man Ray em Paris”, que fica em cartaz no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) até 28 de outubro.

A mostra, gratuita, exibe fotografias, objetos, serigrafias e cinco filmes, totalizando 255 obras. A visitação precisa ser agendada pelo aplicativo “Eventim”, no site ou na bilheteria do CCBB, mediante disponibilidade.

Os filmes autorais de Man Ray, “Return to Reason” (1923), “Emak Bakia” (1926), “Star of the Sea/The Starfish” (1928) e “The Mysteries of the Chateau of Dice (1929), ganham exibição no segundo andar do CCBB. Já no primeiro andar, será exibido “Man Ray, Senhor 6 segundos”, dirigido por Jean-Paul Fargier em 1998.

Na programação, haverá ainda atividades interativas, palestra com o fotógrafo Pedro Vasquez sobre as técnicas de Man Ray, lançamento de catálogo e palestra da curadora Emmanuelle de LÉcotais na quarta-feira (21). A francesa é historiadora da arte e especialista no trabalho de Man Ray.

Ela atuou por 17 anos na curadoria de foto do Musée d’Arte Moderne de la Ville, em Paris. Emmanuelle de L’Ecotais organizou a ocupação em duas categorias. A primeira trata a fotografia como instrumento de reprodução da realidade; a segunda, aborda a sua manipulação das imagens em laboratório, criando superposições, solarizações e as chamadas “raiografias”, técnica que o artista usava para aludir a representações de si mesmo.

O recorte da exposição destaca a trajetória do artista americano durante o seu período de efervescência criativa, quando viveu na capital da França, entre 1921 e 1940. Para contextualizar os visitantes, o projeto reproduz imagens da vida parisiense de Man Ray acompanhado pelos artistas que lhe foram contemporâneos e por sua musa, Kiki de Montparnasse.

No campo interativo, foi criado um laboratório fotográfico, com elucidações acerca das técnicas utilizadas em sua obra.