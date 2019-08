Grey's Anatomy: Atriz dá nova declaração sobre casal após início das gravações da 16ª temporada

As gravações da 16ª temporada de Grey's Anatomy começaram e parece que os novos acontecimentos surpreenderam alguns atores. Este foi o caso de Kim Raver, quem dá vida a Teddy, a mais nova mamãe do Grey Sloan Memorial Hospital.

Em uma entrevista dada há dois meses, a atriz afirmou que Owen (Kevin McKidd) e Teddy estavam “em um ótimo momento para ter um relacionamento incrível”. No entanto, ela acabou dando declarações menos otimistas sobre o casal esta semana.

“Eu não sei o que são! Quero dizer, literalmente, como ela estava dando à luz, ele está professando seu amor e ela está tentando digerir isso. Mas é como, o que há com o tempo?! Como espectadora, eu estou assistindo e tipo, existe o Koracick (Greg Germann) no quarto do bebê, comendo seu sanduíche! Eu estava tipo, 'Oh meu Deus, pobre Koracick'”, comentou ao ET Online.

Com menos certeza sobre o casal e pena de Koracick sendo jogado para escanteio, Kim explicou que espera que o público ame o conflito que está por vir.

“Eu amo isso, e espero que o público ame também, porque esse é o tipo de coisa em que você pensa: 'O que está acontecendo?'. (…)Parte de mim sente como se Teddy e Owen tivessem trabalhado em si mesmos por tantos anos e estivessem indo em direção a isso, e eu quero coisas incríveis para eles, porque sou uma romântica. A outra parte de mim ama a coisa toda de Koracick, porque ele é engraçado e ele cuida tão bem dela”, confessa.

Reprodução / ABC

Sobre a nova temporada, a atriz confirmou que veremos “muitas respostas, muitas perguntas, muito humor, algumas lágrimas e é apenas o começo”, mencionando que os telespectadores estarão no “assento da frente de uma montanha russa que acaba de descer a primeira queda”.

Preparados? A estreia acontece em 26 de setembro nos Estados Unidos.