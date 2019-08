Friends x Seinfeld: Debate na internet discute qual a melhor sitcom da história

Uma postagem despretensiosa nas redes sociais do portal australiano News.com.au gerou um debate que tomou proporções mundiais, graças à popularidade do assunto: afinal, qual a melhor série de comédia de todos os tempos? "Friends" ou "Seinfeld"?

"Seinfeld", exibida entre 1989 e 1998, foi responsável por revolucionar o formato das sitcoms (ou, em bom português, comédias de situação).

Jerry Seinfeld, um comediante sem histórico de interpretação, se juntou ao amigo Larry David para escrever uma "série sobre o nada" que acabou valorizando justamente a graça das coisas óbvias ou absurdas do cotidiano. Seinfeld, interpretando uma versão dele mesmo, Julia Louis Dreyfus (Elaine), Jason Alexander (George) e Michael Richards (Kramer) fizeram história.

O mesmo se pode dizer "Friends", que teve dez temporadas entre 1994 e 2004 e chegou a ser descrita como uma "'Seinfeld"" com gente bonita. A comédia que lançou Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer também tinha um texto rápido e inteligente, um elenco carismático e o humor do cotidiano e acabou sendo mais bem-sucedida entre o público jovem.

Em comum, as séries tinham Nova York como cenário, a solteirice de seus protagonistas nos primeiros anos e fãs apaixonados.

Isenção não foi o forte na internet, que desde segunda-feira (19), tem discutido acaloradamente o assunto:

Friends é muito legal, mas Seinfeld é outro nível.

Eu falo isso há 1 milhão de anos. pic.twitter.com/yDe6OVg3y7 — Tiago Da Silva🚩 (@TiagoSilvaFla) August 19, 2019

Seinfeld não é maior e nem melhor do que Friends!

O choro é livre! pic.twitter.com/AwqwdFFojK — Domenico Sfriso (@domenico_lost) August 19, 2019

nessa disputa de seinfeld e friends é o seguinte pseudo-cults: seinfeld

glr q manda a real sem frescura: friends pseudo-cults fora da internet sem ninguém vendo: friends — maicon maiers (@ocassambito) August 19, 2019

Algumas pessoas não viram sentido em fazer um paralelo entre as duas e lembraram de outra turma que também costuma ser comparada a "Friends": "How I Met Your Mother".

ainda existe discussão Friends x Seinfeld? pfvr vamos retornar pro embate Friends x HIMYM que era mais jogo Seinfeld é INALCANÇÁVEL — laurations (@relabuxo) August 19, 2019

A usuária @atomicdimension explicou bem o drama:

hahahahaha tenho a mesma opinião, Friends, HIMYM, The Office etc é jardim de infância e Seinfeld já é pós graduação — bizi (@atomicdimension) August 19, 2019

Por causa da confusão, muita gente que nem sabia da existência de "Seinfeld" se sente na obrigação de dar uma conferida:

Eu assisti How I Met Your Mother primeiro e descobri da briga que tem com Friends pra ver qual é melhor Daí tive que assistir Friends Agora descubro que a verdadeira briga é entre Friends e Seinfeld Agora vou ter q assistir Seinfeld — Davi Nascimento (@Divinameente) August 19, 2019

Friends? Seinfeld? A Grande Família é muito melhor!

se Seinfeld é melhor que Friends ou vice versa eu não sei, mas as duas nunca serão melhor que A Grande Família eh isto pic.twitter.com/ExSF6gmLhW — мe cнaмa de нarry poнa (@_wesleyalvs) August 19, 2019

Ou Frasier:

O pessoal está debatendo qual série foi melhor: "Friends" ou "Seinfeld"? Frasier!!! E está dito. pic.twitter.com/S1tRCB5YuX — Cypriano (@TheCypriano) August 19, 2019

Ou Chaves:

Eu não conheço Seinfeld.

Friends é legalzinho! Mas "El Chavo del 8", é a poesia latina em forma de humor! E sim, Roberto Gomes Bolanos criou "o programa humorístico n. 1 da TV mundial!" E se você não concorda, você não é Tesouro! Você é Gentalha! https://t.co/IWz9ru3QQS — Almir Sincurá (@AlmirSincura) August 20, 2019

O quê? Nunca assistiu? "Friends" ainda está disponível no catálogo da Netflix nos próximos meses (sai em 2020 para integrar o streaming da Warner, a ser lançado). Na TV paga, é reprisada no Warner Channel. Já "Seinfeld" pode ser conferida no Amazon Prime Video.

E você? Tem uma preferida?

