Fã de Sandy e Junior é pedida em casamento durante show da dupla

Sandy e Junior subiram ao palco do estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no último sábado, 17, e emocionaram os fãs nostálgicos com a dupla. Mas um casal teve um momento para lá de especial durante o show.

Enquanto os músicos cantavam Inesquecível, Ana Carolline, de 22 anos, foi surpreendida pela namorada, Caroline Lima, de 26, com um pedido de casamento.

No refrão "Não, não me deixe mais / Nunca me deixe", a companheira de Ana tirou do bolso um par de alianças e empolgou ainda mais o público, que começou a aplaudir as duas.

Ana disse sim, começou a chorar e abraçou Caroline para celebrar a relação.

O momento pode ser conferido no seguinte endereço do Twitter: