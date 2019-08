Dramione?! Astros de Harry Potter aparecem juntinhos durante viagem à África do Sul

Embora Hermione Granger tenha terminado sua história ao lado do melhor amigo, Ron Weasley, há quem diga que a espertinha combinava mesmo é com seu maior inimigo: Draco Malfoy.



E é por isso que, para os Potterheads de plantão, a nostalgia de fã atacou quando os atores Tom Felton e Emma Watson saíram juntos numa viagem para a África do Sul. Juntinhos num nível quase suspeito, os dois compartilharam diversas fotos de suas férias no país – e distribuindo elogios um ao outro no processo.

Em seu Instagram, Tom Felton (intérprete de Draco Malfoy, o bruxinho que todos amavam odiar) publicou uma foto junto à Emma, e outra que teria sido tirada pela própria. Na primeira, os dois se aconchegam de pijama nm sofá, enquanto Tom tenta ensinar a colega a tocar violão.

Na segunda, o ator posa na praia com uma regata que diz, "Mulheres fazem melhor" (mote feminista, em inglês, que muito combina com a causa 'He for She' de Emma). A legenda traz um emoji de câmera ao lado das iniciais EW – o que significaria que a pessoa por trás da câmera seria ninguém menos que a eterna Hermione Granger.

Apesar da torcida fervorosa dos fãs nos comentários, a princípio os dois são apenas bons amigos – que, inclusive, aparecem com frequência das redes sociais um do outro. Destaque para essa fofura publicada no Twitter, que mostra Tom e Emma agarradinhos enquanto dividem um skate.

Detalhe: em 2012, a jovem admitiu em entrevista ter tido uma "quedinha" pelo colega de elenco. Por que? "Todo mundo ama um vilão, e ele era alguns anos mais velho e tinha um skate. E foi o suficiente, mesmo", confessou Emma. "Ele fazia umas manobras com [o skate]. Ele era tão maneiro".