Claudia Leitte dá à luz sua terceira filha

Nasceu na manhã desta terça-feira, 20, Bela, terceira filha de Claudia Leitte com o empresário Márcio Pedreira. A menina veio ao mundo em uma maternidade em Miami, nos Estados Unidos.

“Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações!”. Seja bem-vinda, minha estrela, minha Bela", escreveu a cantora no Instagram.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, mãe e filha passam bem. "Toda família vive nesse momento a emoção e felicidade do nascimento de Bela e agradece o carinho dos fãs, amigos e do público em geral que sempre admirou e acompanhou a cantora", diz a nota.

Claudia e Márcio já são pais de Davi, de 10 anos, e Rafael, de 7.