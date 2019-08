Ciclo celebra 70 anos da visita de Albert Camus ao Brasil

Autor de clássicos da literatura como “A Peste”, prêmio Nobel de Literatura de 1957, o escritor francês Albert Camus esteve no Brasil em 1949. Ao longo de dois meses, percorreu diversas cidades e manteve contato com intelectuais e artistas.

Para celebrar os 70 anos de sua visita, a Editora Record e os herdeiros do autor organizam o ciclo Camus: um Estrangeiro no Brasil. O ator Tony Ramos abre a programação nesta terça-feira (20) no Sesc Consolação com a leitura da conferência “O Tempo dos Assassinos”, texto que será publicado pela primeira vez em português no livro “Camus, o Viajante”.

Serviço

Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque. Hoje, às 20h. Grátis). Até 31 de agosto. Programação: blogdaeditorarecord.com.br