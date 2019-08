Série de Keanu Reeves filmada em São Paulo se passa em futuro distópico

A Prefeitura de São Paulo divulgou detalhes sobre "Conquest", a série que Keanu Reeves já começou a gravar na cidade. A trama ocorrerá em um futuro distópico, onde a capital paulista funcionará na história como um reduto de acolhimento humanitário de refugiados.

Além do próprio ator, Gabriela Rosés Bentanco também é uma das produtoras. A direção fica a cargo de Carl Erik Rinsch, que trabalhou com o intérprete de Neo no filme "47 Ronins".

A Spcine é uma das responsáveis por trazer o projeto para a cidade. Reeves e a equipe já tiveram reuniões com Laís Bodanzky, diretora-presidente da empresa municipal, o governador João Doria, o secretário estadual de Cultura Sérgio Sá Leitão, o secretário municipal de Cultura Alexandre Youssef e o prefeito Bruno Covas.

A produção mobilizou nove secretarias municipais para que a gravação ocorra sem problemas na Capital.