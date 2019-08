The Rock se casa com Lauren Hashian em cerimônia fechada no Havaí

Juntos para sempre! Dwayne "The Rock" Johnson anunciou nesta segunda-feira (19) por meio do perfil do Instagram que se casou com Lauren Hashian. A cerimônia fechada aconteceu no domingo (18) no Havaí.

Antes do casório, os dois namoravam há mais de 10 anos, mas pouco se expões nas redes sociais. Johnson e Hashian são pais de duas meninas pequenas: Jasmine, de três anos, e Tiana, de um. O ator também tem uma filha de outro casamento, Simone Alexandra.

O último filme do astro a chegar nos cinemas é o spin-off de "Velozes e Furiosos", "Hobbs & Shaw", o qual estrelou ao lado de Jason Statham.