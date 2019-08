Mariana Enriquez cria fábula sombria em romance sobre origem de lendas do rock

Nos contos de “As Coisas que Perdemos no Fogo” (2016), a argentina Mariana Enriquez chamava a atenção pela forma natural como imprimia elementos de horror em meros relatos cotidianos. A escritora volta a experimentar o insólito, mas de modo mais sutil, no romance “Este É o Mar”, que apresentou no mês passado, no Brasil, durante participação na Feira Literária Internacional de Paraty.

Com toques de fábula – mas ainda situado na realidade em que vivemos –, o livro acompanha a jornada de Helena, integrante de um grupo de seres etéreos chamado de Luminosas, cuja tarefa é alimentar o fanatismo de jovens por astros do rock. Quando eles atingem o pico da popularidade, elas entram em cena para acabar com suas vidas e, assim, transformá-los em lendas.

Leia mais:

Com realidade virtual, mostra de Van Gogh coloca visitante dentro das obras do pintor

A Festa de Babette: Veja curiosidades sobre o filme que inspirou prova do MasterChef

É por esse viés que a autora imagina as misteriosas mortes de roqueiros famosos como Jim Morrison, Kurt Cobain e Sid Vicious. A missão de Helena é fazer o mesmo com James, vocalista da fictícia banda Fallen. Para isso, ela se materializa na forma humana e passa a trabalhar diretamente no entourage do músico.

Ao longo de dois anos, a Luminosa estuda o melhor momento e o tipo de morte mais adequado para turbinar o alcance da lenda de James – uma tarefa que, com o advento da imediatez das redes sociais, se tornou ainda mais complexa que no passado.

Falando assim, parece até que o livro é calcado em pura morbidez, mas a escrita de Mariana segue justamente na direção oposta, com leveza, sensibilidade e até certo bom humor. Ela se interessa mais em discutir o caráter semireligioso do fanatismo e a decadência do rock enquanto elemento mobilizador de paixões do que caprichar em descrições de sofrimentos e pavor.

A autora pincela críticas ao showbusiness e às relações fugazes desse meio ao mesmo tempo em que produz uma leitura rápida e agradável, o que só aumenta a expectativa quanto aos próximos trabalhos dessa escritora.