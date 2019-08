Luan Santana se envolve em acidente em estrada em Mato Grosso

O veículo em que estava o cantor Luan Santana se envolveu em um acidente no sábado, 17, a caminho da cidade de Juara, em Mato Grosso. O sertanejo não se machucou.

Quando estava a caminho de um show que seria realizado na cidade, Luan Santana seguia em uma van com sua equipe, saindo do município de Sinop. O carro de apoio, que trazia os seguranças da produção local, colidiu na traseira da van em que o cantor estava.

O único a se ferir foi motorista da van, fraturando três costelas. O show na cidade de Juara foi realizado normalmente.

Luan Santana ainda deve participar do Criança Esperança, que vai ao ar nesta segunda-feira, 19, na TV Globo.

Além dele, o show da atração deve contar com outros nomes como Sandy e Junior, Ivete Sangalo, Michel Teló, Marília Mendonça e Gilberto Gil.

Sampa Crew

Na madrugada do domingo, 18, outro acidente chamou atenção no mundo da música. Uma colisão frontal entre um carro e uma van que levava integrantes da banda Sampa Crew deixou um morto e 10 feridos na Rodovia dos Bandeirantes. O acidente aconteceu por volta das 3 horas no km 28, na altura de Caieiras, na Grande São Paulo.