Com realidade virtual, mostra de Van Gogh coloca visitante dentro das obras do pintor

Que tal passear pelos campos de trigo pintados por Vincent Van Gogh (1853-1890) ou mesmo contemplar por dentro os mistérios da “Noite Estrelada” imortalizada pelo pintor? Montada no vão central do shopping Pátio Higienópolis, a exposição “Paisagens de Van Gogh” se vale de muita tecnologia para fazer o visitante mergulhar nos cenários retratados pelo artista holandês.

Projeções e jogos de iluminação são utilizados para criar oito cenários distintos que propõem uma observação intimista de algumas das obras mais emblemáticas do pintor. Os elementos da tela “Campo de Trigo com Corvo” (1890), por exemplo, ganha movimentos, enquanto seus quadros com flores são apresentados em salas com aromas.

Leia mais:

MasterChef Brasil: ‘Tentei fazer uma codorna perfeita’, lamenta Eduardo

MasterChef Brasil: Paola emociona a todos ao explicar sua história com ‘A Festa de Babette’

Obras como “Noite Estrelada sobre o Ródano” (1888) e “Noite Estrelada” (1889), por sua vez, são apresentadas via realidade virtual e projeção imersiva. Todos os ambientes são reforçados por recursos de áudio por meio dos quais é possível ouvir cartas de Van Gogh endereçadas a seu irmão, Theo, e sua cunhada, Johanna, o que confere uma compreensão maior em torno da conturbada mente do artista.

A tecnologia envolvida para materializar “Paisagens de Van Gogh” faz com que esse seja um tipo de exposição difícil de fotografar. Para suprir a necessidade dos visitantes de compartilhar a visita, quem passear por ali poderá tirar um retrato e aplicar sobre ele um filtro que remete ao estilo do artista holandês.

Serviço

No shopping Pátio Higienópolis (r. dr. Veiga Filho, 133, Higienópolis). De seg a sáb., das 13 h às 21h; dom., das 14h às 20h. Grátis. Até 15/9.