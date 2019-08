Com cerca de 120 montagens, exposição de Lego da DC Comics vem para São Paulo

Além da exposição do Batman que acontecerá no Memorial da América Latina, em São Paulo, a capital paulista terá mais um evento que vai homenagear os 80 anos do vigilante de Gotham. "The Art of the Brick: DC Super Heroes", como o próprio nome diz vai vai trazer figuras gigantes da DC Comics em formato de Lego.

São cerca de 120 obras que já passaram por locais como Madri, Londres e Paris. A produção é do artista Nathan Sawaya, que retratou grandes nomes dos quadrinhos como Superman, Mulher-Maravilha e, é claro, o Homem-Morcego. Isso sem mencionar outros elementos do universo de Bruce Wayne, como a Muher-Gato, o Coringa e o Batmóvel.

A exposição começa no dia 13 de setembro e fica em exibição até o 3 de novembro na OCA. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Livepass.

Serviço

Data: de 13 de setembro a 3 novembro de 2019

Endereço: OCA – Museu da Cidade de São Paulo (Parque Ibirapuera)

Horário: de terça-feira a sexta-feira, das 9h às 20h; sábados e domingos, das 9h às 19h. Fechado às segundas-feiras

Preços: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)