'Quase empacotei desta vez', desabafa João Gordo após sair do hospital

João Gordo usou as redes sociais neste sábado, 17, para comemorar a saída do hospital após um quadro grave de pneumonia. No início de agosto, ele foi internado no Hospital São Camilo, na capital paulista. No último dia 12, foi transferido da UTI para o quarto do hospital.

A banda Ratos de Porão, da qual faz parte, chegou a cancelar a maior parte dos shows de 2019. "Não foi fácil. Pneumonia não é brincadeira. A gente acha que é só uma tossinha e tal. Eu quase 'empacotei' desta vez, cara. Então, estou muito feliz por estar de volta. Tenho que ficar alguns dias de repouso absoluto aqui com minha esposa, com meus filhos, gatos e cachorros. Eu queria agradecer todo o carinho dos fãs e amigos, que mandaram positividade para mim", concluiu o músico no Instagram.