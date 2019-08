MasterChef Brasil: Veja quem os chefs escolheram como primeiro finalista

Se uma Caixa Misteriosa já é o pesadelo dos cozinheiros amadores do "MasterChef Brasil", imagina TRÊS? Pois a semifinal do talent show da Band, exibida neste domingo (18) ofereceu a Eduardo R., Lorena e Rodrigo o desafio de preparar pratos a partir de ingredientes escolhidos pelos chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

Lorena brilhou e foi escolhida pelos chefs para ir direto para a final. Veja abaixo como ela conquistou a primeira vaga.

Como foi a prova que valeu vaga da final para Lorena

O desafio dos participantes que chegaram até aqui era conquistar três pontos para ir direto para a final, sem ter de passar pela temida prova de eliminação. O resultado foram provas muito equilibradas e uma disputa ponto a ponto.

Na primeiro caixa, de Jacquin, Lorena e Rodrigo brilharam com seus lagostins, mas Eduardo exagerou na acidez. Os dois primeiros levaram pontos, mas o advogado paranaense ficou para trás.

Já na caixa de Paola, Eduardo conseguiu tirar a diferença com sua vieira com cogumelos e foi muito elogiado. Rodrigo também arriscou bastante, já que nunca havia trabalhado com vieiras, mas não agradou e ficou sem ponto. Já Lorena foi na simplicidade e fez uma bruschetta deliciosa. Ponto para ela!

Fogaça não simplificou em nada para os participantes: a única proteína de sua caixa foi a lula, o que complicou as coisas para Lorena, que nunca havia preparado o fruto do mar.

Mesmo assim, a enfermeira arrasou e levou seu terceiro ponto, diferentemente dos colegas, que ficaram empatados em um único ponto e foram para a prova de eliminação.

Com isso, a piauiense garantiu a vaga direto para a final e já subiu ao mezanino, enquanto os amigos foram para a prova de eliminação.