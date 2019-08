MasterChef Brasil: Paola emociona a todos ao explicar sua história com 'A Festa de Babette'

Quando anunciou a prova de eliminação deste domingo, 18 de agosto, Paola Carosella avisou a Rodrigo e Eduardo, que disputavam a última vaga para a final do "MasterChef Brasil", que "A Festa de Babette" era muito importante para ela.

A receita que eles fariam foi inspirada em um prato do filme dinamarquês, clássico de 1987. A codorna no sarcófago foi um dos pratos que a personagem do título preparou em seu banquete e, antes de experimentar os pratos, contou mais.

A jurada explicou que o filme remetia a sua infância. Paola chorou ao lembrar de sua mãe e o motivo pelo qual alugava o vídeo. Ana Paula Padrão também foi às lágrimas. Até Rodrigo, conhecido por seus nervos de aço, se emocionou.

Veja abaixo: