MasterChef Brasil: Internet se surpreende com choro de Rodrigo

A semifinal do MasterChef Brasil foi marcada por momentos de muita emoção. Desde a adrenalina das provas com as Caixas Surpresa dos jurados, até a tensão da prova de eliminação.

Leia mais:

MasterChef Brasil: Paola emociona a todos ao explicar sua história com ‘A Festa de Babette’

MasterChef Brasil: Veja quem foi o último eliminado e quem foi para a final

Mas, foi durante o discurso da chef Paola Carosella que Rodrigo não segurou a emoção e acabou chorando. A jurada do talent show contou a história e quando sua mãe a apresento do filme A Festa de Babette, nome também do prato que foi o desafio da prova.

Os internautas ficaram na expectativa e comemoraram quando a primeira lágrima escorreu pelo rosto de Rodrigo. Veja alguns comentários dos fãs do programa:

a carinha de choro do Rodrigo ta me matando#MasterChefBR pic.twitter.com/Aa9dXJqbOa — m (@OTPLARRYREAL) August 19, 2019

Eu vendo o choro do Rodrigo #MasterChefBR pic.twitter.com/StSpMw6pqW — Ramon Guimarães (@RamonGuimares3) August 19, 2019

Geeeeeenteee… eu vi meeeesmo uma lágrima nos olhos do Rodrigo #MasterChefBR pic.twitter.com/JgKYbyrboC — Leka S. (@bipolar0timista) August 19, 2019

MEU DEUS DO CEU O RODRIGO TA CHORANDO #MasterChefBR pic.twitter.com/Fb9mkYHwas — t. vai na smtt ४ (@luanziton) August 19, 2019