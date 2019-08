MasterChef Brasil: Veja quem foi o último eliminado e quem foi para a final

Depois que Lorena conquistou a primeira vaga para a final da sexta edição do "MasterChef Brasil", a última prova de eliminação do talent show da Band, exibida neste domingo (18) foi um grande desafio para Eduardo e Rodrigo, que tiveram de refazer a receita de codorna no sarcófago (recheada sobre massa folhada) apresentada no filme clássico dinamarquês "A Festa de Babette" (1987).

O primeiro grande desafio foi desossar a ave. Ao contrário de Lorena, que já estava no mezanino, nenhum dos competidores havia assistido ao filme. A piauiense, garantida no jogo, afirmou que não só conhecia a receita como já havia até se dedicado a estudá-la.

Apesar de tanta dificuldade, ambos entregaram suas versões do prato. Por pequenos detalhes, porém, Rodrigo foi escolhido para ir à final, enquanto Eduardo se despediu da competição.

