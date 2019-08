MasterChef Brasil: Eduardo, Lorena e Rodrigo disputam a semifinal

Neste domingo, 18, às 20h, Eduardo Richard, Lorena Dayse e Rodrigo Massoni disputam a semifinal do MasterChef Brasil. Na derradeira Caixa Misteriosa da temporada, os cozinheiros enfrentarão uma prova em três etapas.

Cada jurado preparou uma Caixa Misteriosa que representa sua personalidade gastronômica e os concorrentes terão que cozinhar com elas em cada parte do desafio. Os vencedores de cada caixa ganharão um ponto. O cozinheiro que fizer três pontos estará na grande final. Se nenhum deles chegar aos três pontos, todos irão para a prova de eliminação.

Já no último desafio desta temporada, os cozinheiros terão que preparar um famoso prato: codorna no sarcófago. Apresentada ao mundo no filme A Festa de Babette, esta receita repleta de detalhes e processos virou imediatamente uma referência de sofisticação.

Nesta temporada, todos os desafios do MasterChef Brasil seguem valendo prêmios. Após a conquista do avental, os vencedores das provas individuais acumularão R$ 1 mil em compras no cartão Carrefour; já as mini provas e as provas coletivas valerão R$ 500 para quem fizer o melhor prato. Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

O grande vencedor do talent show vai ganhar o troféu MasterChef; R$ 250 mil; uma bolsa de estudos de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Paris; uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand com geladeira, micro-ondas, forno tradicional e a vapor, cooktop e coifa. A Tramontina vai equipar a cozinha do vencedor com panelas de aço inox, um kit chef de facas, além dos eletro-portáteis Tramontina by Breville. Já a Barilla vai levar o vencedor para acompanhar o maior campeonato de massas do mundo, o Pasta World Championship.

O segundo colocado ganhará uma bolsa de estudos na unidade da Le CordonBleu em Ottawa, no Canadá, podendo escolher entre o curso de cozinha ou de pâtisserie.

O MasterChef Brasil, formato da Endemol Shine Group, é uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todos os domingos, às 20h, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health, com reapresentação às quartas-feiras às 20h30.