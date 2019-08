'X-Men: Fênix Negra' tem a pior bilheteria da história da franquia nos cinemas

A reta final dos mutantes na Fox realmente foi complicada. "X-Men: Fênix Negra" saiu dos cinemas como a pior bilheteria de toda a franquia.

De acordo com o Box Office Mojo, o filme teve um lucro de US$ 252 milhões mundialmente. Antes, a menor arrecadação dos Filhos do Átomo era do primeiro longa-metragem da marca, "X-Men: O Filme" (2000) com US$ 296 milhões.

Além disso, nos Estados Unidos "Fênix Negra" fez US$ 65,8 milhões, valor muito baixo para uma bilheteria doméstica de um blockbuster deste porte – a produção teve um orçamento estimado em US$ 200 milhões.

Será que com os mutantes na Marvel esses números vão mudar?