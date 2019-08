Masterchef Brasil: ‘Fiquei em pânico de cozinhar para eles’, confessa Rodrigo

Fazer um curso na Le Cordon Bleu é o sonho da maioria dos participantes do MasterChef Brasil e, para Rodrigo Massoni, entrar antes do previsto na renomada escola francesa de gastronomia foi um baita choque. Em entrevista ao Portal da Band, ele revelou que teve de se controlar para conseguir entregar um bom prato.

"Foi meio chocante porque eu não imaginava entrar na escola tão cedo, não estava esperando. Ainda mais quando apareceram os professores, foi chocante. Se fosse uma prova na cozinha do MasterChef com eles, seria mais tranquilo. Lá na escola foi bem pior. Fiquei em pânico de cozinhar para eles, ainda mais com eles olhando sem falar nada", disse.

"Porém, as aulas foram muito proveitosas. Acho que foi por causa delas que eu consegui fazer o prato que eu fiz. Deu para ter uma mini-ideia de como funciona a escola, mas acho que durante o curso eles são bem mais críticos", completou o engenheiro ambiental.

Sua receita de filé suíno recheado de foie gras com purê de batata-roxa, taioba e molho de carne não foi o suficiente para vencer o desafio, mas garantiu a vaga na semifinal do MasterChef Brasil. "Fiz o prato bem parecido com o da aula, só resolvi adicionar o molho e o purê de batata. Achei duas horas bastante tempo, mas no final a gente acaba sempre se perdendo. Se fosse menos tempo, talvez eu tivesse me programado melhor", contou Rodrigo.

Depois de ter um gostinho da escola, o engenheiro ambiental disse que quer mais e pretende estudar técnicas tradicionais se vencer o MasterChef. "Se eu pudesse ir para o Canadá com o dinheiro [do prêmio], eu iria para o Canadá, acho. Mas eu vou para Paris, porque eu preciso do dinheiro. Então, vou estudar as técnicas gastronômicas tradicionais", afirmou.

"Ainda não caiu a ficha de ser semifinalista. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas provas. Tem, pelo menos, mais uma prova para a final. Então, vou pensar nisso mais para frente. Ainda tem chão a percorrer", finalizou.