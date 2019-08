Com cenários e objetos da série, exposição de 'Friends' vem para São Paulo

Os brasileiros fãs de "Friends" vão ter um pra cultural cheio pela frente. A segunda edição da Casa Warner está chegando e desta vez o tema principal será os seis amigos mais famosos da televisão.

Em comemoração aos 25 anos da sitcom, a exposição imersiva conta com objetos e cenários do seriado. A atração também deve contar com partes de outras produções, visto que na sua estreia vários projetos foram referenciados, como "The Big Bang Theory" e "Supernatural".

O "Casa Warner By Friends" vai acontecer em São Paulo entre os dias 18 de setembro e 6 de outubro. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 21 de agosto pelo site do evento.

Serviço

Data: 18 de setembro a 6 de outubro

Horário: 10h às 22h

Local: Rua Pamplona, 145 – Bela Vista – São Paulo – SP

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)