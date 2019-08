Taylor Swift lança 'Lover', single que dá nome ao novo álbum

Próximo ao lançamento do novo álbum, Taylor Swift lançou o single que dá nome ao projeto: "Lover". A música foi divulgada na última quinta-feira (15) em um belo vídeo que dá o tom da canção.

De acordo com a cantora de 29 anos, como podemos ver no título da faixa inédita ("Amante"), o amor vai ser o tema principal do disco, que será disponibilizado por completo no dia 23 de agosto. Além de "Lover", a artista já havia lançado "Me!", em parceria com Brandon Urie, do Panic! At The Disco, "You Need To Calm Down" e "Archer".

Swift volta a realizar um novo álbum – o sétimo da carreira – depois de dois anos. Em 2017, ela havia feito o disco "Reputation".

Ouça "Lover":