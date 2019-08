João Guilherme apresenta reality show dedicado ao slime na Nickelodeon

A Nickelodeon estreia nesta sexta-feira (16), às 16h30, o primeiro reality show dedicado ao slime, febre 'melequenta' que tem tomado a internet desde o ano passado. Sob comando de João Guilherme, que assume pela primeira vez o papel de apresentador, o "Nick Master Slime" vai escolher o melhor slimer do país.

João terá a função de orientar os seis participantes e a dura missão de anunciar os eliminados, já que, antes de mais nada, são crianças pequenas lidando com a decepção. "Como host, eu faço o 'draminha', que é o momento de tensão de saber quem fica e quem sai", explica o ator e cantor de 17 anos, que aprovou a nova experiência. "Sempre tive facilidade para falar, para passar o recado, sem nervosismo. A diferença é que como ator a gente não pode olhar para a câmera", diz ele, que usou a experiência de seu canal no YouTube para assumir o novo trabalho.

João, que também está no ar na novela "As Aventuras de Poliana", do SBT, não vai ter função de jurado: a escolha vai ficar nas mãos das experts do slime Sofia Furlani, Luluca e Carol Teixeira, todas youtubers queridas e reconhecidas pela turma que é fã da 'massinha viscosa'. Para sorte dos participantes, elas também darão dicas preciosas.

Sofia Furlani, Luluca e Carol Teixeira são as juradas do programa apresentado por João Guilherme / Divulgação/Nickelodeon

O programa exibirá programas inéditos na Nick todas as sextas e sábados, sempre às 16h30. O reality tamém estará disponível no site Mundo Nick, no canal do YouTube e no aplicativo Nick Play.

Primeiros episódios

O episódio desta sexta-feira vai mostrar um desafio e tanto: o Slime Cego. De olhos vendados, os seis participantes vão precisar mostrar que conseguem fazer um slime sem um dos sentidos.

No sábado, a tensão toma conta porque vai haver eliminação na prova "A Pior Slime do Mundo", em que os participantes vão precisar dar um jeito na criação da atriz Livia Inhudes, convidada do episódio.