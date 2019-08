Metro Indica: Veja nossas sugestões de agenda para o fim de semana em São Paulo

Confira a seleção do Metro Jornal para as atrações culturais do fim de semana de 16, 17 e 18 de agosto em São Paulo. Música, cinema, dança e TV também!

Cinema

Rocky Spirit. A nona edição do festival de filmes de aventura, esporte e natureza acontece neste fim de semana. O canal BandSports faz um “esquenta” e apresenta hoje, às 16h30 e à 0h30, uma seleção de curtas que unem esporte e cinema. No Parque Villa-Lobos (r. prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros). Sábado (17), das 8h30 às 22h; do (18) das 10h às 22h. Grátis.

Cine São Pedro. Os curtas “O Boxeador” (1917) e “Os Amores de Carmen” (1917), de Charlie Chaplin, serão exibidos com trilha sonora executada ao vivo pelo Quinteto de Metais e Bateria da Orquestra do Theatro São Pedro. No Theatro São Pedro (r. Albuquerque Lins, 207, Campos Elíseos, tel.: 2122-4070). Sábado, às 20h; dom., às 17h. R$ 20.

Show

João Carlos Martins e Chitãozinho & Xororó. Seguindo adiante com a missão de popularizar a música erudita, o maestro puxa este concerto que mistura o repertório da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP com o da popular dupla sertaneja. No Allianz Parque Hall (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca). Dom., às 20h. De R$ 180 a R$ 450.

Rafael Cortez. O ator e violonista apresenta as faixas de seu mais recente álbum, “MPB – Naquele Tempo”, além de fazer covers de Chico Buarque e Simonal. O show tem participação de Sabrina Parlatore. Na Casa Natura Musical (r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, tel.: 4003-6860). Sexta (16), às 22h. De R$ 50 a R$ 120.

Dança

‘Sonhos Vividos’. O Ballet Stagium homenageia Elis Regina (1945-1982) nesta nova coreografia assinada por Décio Otero. O programa inclui ainda “Preludiando” (2016).

No Teatro Sérgio Cardoso (r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel.: 3288-0136). Sábado (17), às 20h; dom., às 17h. R$ 40.

TV

‘Mindhunter’. Produzida por David Fincher, a segunda temporada da série que apresenta investigações em torno de serial killers terá participação de Damon Herriman na pele do assassino Charles Mason. Estreia nesta sexta-feira (16), na Netflix.

‘The Handmaid’s Tale’. Já disponível no app Paramount+, a terceira temporada da série distópica inspirada na obra de Margaret Atwood passa a ser exibida na programação regular da TV paga. Estreia dom (18)., às 20h, no Paramount Channel.

Exposição

Panorama da Arte Brasileira. A 36ª edição da mostra percorreu o interior brasileiro para investigar o tema “Sertão”, apresentado a partir da obra de 29 artistas. o MAM (av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, parque Ibirapuera). Abre sábado. De ter. a dom., das 10h às 17h30. R$ 7 (sábado grátis). Até 15/11.