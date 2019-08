Masterchef Brasil: ‘Fiquei feliz de ter entregado o que entreguei’, diz Eduardo

Na prova realizada dentro da Le Cordon Bleu São Paulo, o advogado Eduardo Richard teve de reproduzir uma das técnicas mais difíceis entre as que foram apresentadas pelos professores da renomada escola francesa de culinária: escultura de caramelo.

Para tentar valorizar o produto, o cozinheiro amador preparou um sorvete de toffee com flor de sal, farofa de amêndoas e caramelo. Em entrevista ao Portal da Band, ele falou sobre as dificuldades que passou pela prova e relevou o fato de ter entregado um sorvete derretido.

"Eu pensei em utilizar o caramelo de várias formas. Fiz um toffee, um pralinê e fiz a decoração que a chef Saiko [Izawa] apresentou para a gente. A ideia do sorvete foi uma forma de colocar o caramelo em destaque e ele ser o elemento principal. Via de regra, a gente usa o caramelo como calda ou guarnição", explicou.

"Pensei que o sorvete seria uma forma de colocar o toffee como a estrela do prato, mas eu não sou muito bom com confeitaria", continuou ao falar sobre o fato do sorvete derretido. "Confesso que fiquei feliz de ter entregado o que entreguei, por mais que eu tenha tido dificuldades. Não ter recebido feedback negativo da Saiko-san, para mim, já foi uma vitória", completou.

"Não esperava que a gente fosse ter uma prova na Le Cordon Bleu. A princípio, assusta. O primeiro sentimento que eu tive foi de espanto, pois já imaginava que viria algo muito técnico, muito difícil. Quando vi que os professores iriam avaliar a gente com relação a postura e tudo mais, eu fiquei especialmente assustado porque eu sou uma pessoa considerada bagunceira, desorganizada e tal", disse.

"A aula me ajudou muito porque me deu uma luz do que fazer. Alguns preparos já eram coisas que eu sabia, mas lá eu vi na prática como é mais fácil de fazer. E as outras técnicas apresentadas foram muito esclarecedoras. Deu para ter o gostinho de como é o curso e dá mais vontade ainda de ganhar para poder estudar lá depois", completou, dizendo que gostaria de estudar o curso de técnicas tradicionais na França.