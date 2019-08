Festival de Gramado abre com 'Bacurau', premiado em Cannes

A exemplo de 2016, quando fez em Gramado a première do seu “Aquarius”, o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho abre nesta sexta-feira (16) a 47ª edição do festival com seu novo filme, o aguardado “Bacurau”, em que divide a direção com Juliano Dornelles.

Vencedor do prêmio do júri no Festival de Cannes, o longa traz novamente Sonia Braga no elenco e mistura terror e faroeste para acompanhar a história de um povoado que resolve se rebelar depois de perceber que está fora dos mapas oficiais.

Em seguida a “Bacurau, o público assiste ao primeiro concorrente ao Kikito: “O Homem Cordial”, de Iberê Camargo. A produção parte do ponto de vista de um homem de 60 anos, branco e rico para refletir sobre a atual onda de intolerância e extremismos.

Amanhã, o festival também realiza sua primeira homenagem: a diretora Carla Camuratti, de “Carlota Joaquina” (1995), sobe a serra gaúcha para receber o troféu Eduardo Abelim.

O Festival de Gramado segue até o próximo final de semana oferecendo ao público uma maratona de 70 filmes, entre títulos.

O curador, Marcos Santuário, destaca a diversidade da seleção, que tem a mão de Rubes Ewald FIlho, morto em junho. “Antes dele morrer, já havíamos definido muitos títulos.

Seguimos com a proposta de valorizar os temas contemporâneos, equilibrando os títulos de viés mais comercial com os marcadamente autorais”, comenta.

A competição nacional inclui filmes aguardados, como a cinebiografia sobre a apresentados Hebe Camargo, estrelada por Andrea Beltrão, e “Veneza”, primeiro filme dirigido por Miguel Falabella.

A produção gaúcha ganha destaque já neste final de semana, com a exibição de “Raia 4”, de Emiliano Cunha, único longa do estado na disputa.