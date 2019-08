Fã cadeirante sobe no palco em show do Foo Fighters e quebra guitarra

Dave Grohl protagonizou mais um belo momento junto do Foo Fighters. Em um vídeo gravado por um fã de uma apresentação que a banda fazia em Budapeste, na Hungria, o vocalista da banda chamou um cadeirante que estava na plateia ao palco.

Logo quando o jovem subiu para junto do grupo com a ajuda do público, o ex-baterista do Nirvana deu um longo abraço nele. Após o gesto, Grohl o convidou para ver o fim do show nos bastidores.

Depois do Foo Fighters tocar "Everlong", um dos seus grandes sucessos, o fã voltou ao centro do palco e o cantor deu a guitarra a ele para que fosse quebrada, como um bom momento clássico do rock.

Veja o vídeo: