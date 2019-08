Ator de 'Black Mirror' negocia para interpretar Liu Kang em novo filme de 'Mortal Kombat'

A nova adaptação de "Mortal Kombat"para as telonas está chegando! Segundo a revista Variety, Ludin Lin, conhecido por interpretar Lance no episósidio "Striking Vipers de "Black Mirror" e Zack em "Power Rangers", está em negociações para encarnar Liu Kang no filme.

O personagem é um dos mais antigos e clássicos do game, que já teve outros dois longas-metragens na década de 1990. Sub-Zero, também um dos veteranos e mais conhecidos da franquia, será vivido por Joe Taslim, de "Velozes e Furiosos 6".

A produção inédita da marca fica a cargo James Wan, diretor de "Aquaman", "Invocação do Mal" e "Velozes e Furiosos 7".