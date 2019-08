Will e Jada Smith não querem ter seu casamento visto como 'perfeito'

Dizem que a rotina pode acabar com um casamento. Mas há monotonia em um relacionamento de pessoas com tanta notoriedade como Will Smith e Jada Pinkett? A resposta é sim.

Jada revelou, em entrevista ao programa The Late Show with Stephen Colbert, que ela e Will não viviam o estereótipo do "casamento perfeito".

"Nós estávamos realmente cansados disso. Em segundo lugar, realmente queria eu mesma e Will conversando sobre nosso relacionamento. Às vezes, você vê apenas mulheres fazendo isso sozinhas ou você apenas vê um cara que faça", desabafou Jada, ao explicar sobre os motivos que levaram o casal a comandar o Facebook Watch Show, disponível de maneira on demand na rede social.

A proposta do programa é levar problemas reais da família Smith para a discussão. "O que foi realmente importante sobre Will e eu fazermos essa série juntos foi que realmente nos livramos da ideia que as pessoas têm sobre relacionamentos perfeitos por nossa causa", afirmou.

Na edição de janeiro deste ano do programa, o casal revelou que não comemora aniversário de casamento. Em outubro de 2018, Will disse que chorou no banheiro após descobrir que havia casado com a pessoa errada.

Ele teve um primeiro relacionamento com a atriz Sheree Zampino em 1992 e tiveram um filho no mesmo ano.

Jada também ressalta a importância de se discutir a realidade de um relacionamento amoroso com uma pessoa como Will Smith. "Nós dois aparecendo juntos e assumindo a responsabilidade pelas nossas partes e o Will sendo o cara de sucesso que ele é e estar disposto a compartilhar quais foram suas armadilhas no relacionamento e com sua família. Você não pode imaginar quantos outros homens de sucesso ligaram e disseram: 'Uau, minha esposa tem dito a mesma coisa há anos"", disse.