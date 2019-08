VMA 2019: Jonas Brothers fazem a primeira apresentação em 10 anos no evento

O jejum de palco dos Jonas Brothers termina em breve! O trio, que gravou um single com direito a clipe estrelado por suas respectivas mulheres, vai tocar pela primeira vez em mais de dez anos no VMA 2019 (MTV Video Music Awards), que será realizado em 26 de agosto, em Nova Jersey, Estados Unidos.

“Sucker”, o tal single de retorno estreou em primeiro lugar da Billboard's Hot 100. E também ficou em primeiro lugar na lista da Billboard das “50 Melhores Canções de 2019”,

Na premiação, os irmãos, foram indicados em quatro categorias: "Vídeo do Ano”, “Canção do Ano”, “Melhor Pop” e “Artista do Ano”. No Teen Choice, levaram para casa os prêmios de “Artista da Década” e “Choice Summer Group.”

O VMA vai ser exibido a partir das 20h (pré-show) na MTV Brasil. A premiação começa às 21h.